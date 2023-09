Samu Omorodion, tras fichar por el Atléti: "Ha sido un mes de locura"

A sus 19 años, Samu Omorodion ha sido fichado por el Atlético de Madrid y ha sido cedido al Deportivo Alavés. El joven futbolista explica en 'Radioestadio' cómo fue el momento en el que se enteró que iba a fichar por los rojiblancos.

"Ha sido un mes de locura. Gracias a Dios ha salido todo bien y porque he trabajado bien", confiesa. Aunque reconoce que "estaba tranquilo" porque confiaba en sus representantes, "si se da es por algo, si no se da es porque no tiene que pasar", dice.

Sin embargo, asegura sentirse "muy contento por estar ahí" y espera "cumplir con los objetivos del Club y que sea un buen año para todos".

Por otro lado, se somete a una ronda de preguntas rápidas de Gonzalo Palafox, en la que responde a cuestiones comprometidas como con qué equipo juega en el Fifa o quién es el más fuerte de su equipo.