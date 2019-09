Rudy Fernández, tras la victoria ante Polonia: "Ni antes estábamos tan mal, ni ahora tan bien"

Rudy Fernández cree que aún queda trabajo por hacer. Después de la victoria en cuartos frente a Polonia , el escolta español sigue con los pies en el suelo: "Creíamos en el trabajo que hacíamos. No nos vengamos arriba, vamos a ver contra quién jugamos y esto sigue".

España ha eliminado a Polonia y ha alcanzado las semifinales del Mundial de China, pero Rudy Fernández pide calma. "Creíamos en el trabajo que hacíamos. Ni antes estábamos tan mal, ni ahora tan bien. Esto continúa y el trabajo tiene que seguir".

Sobre el partido, Rudy cree que al equipo español le ha faltado más continuidad en defensa. "No se ha visto una defensa como en los dos últimos partidos, y eso nos ha hecho sufrir más".

Por último, ha insistido en que llegar a 'semis' "no es nada fácil", pero que hay que rebajar la euforia: "No nos vengamos arriba. Vamos a ver contra quién jugamos, porque llegar aquí no es nada fácil, y ahora queda ir poco a poco y descansar".