Rafa Cabrera: "La posibilidad de ganar a uno de los mejores jugadores es más alta en golf que en tenis"

España está de celebración y es que Rafa Cabrera, golfista, ha ganado el Acciona Open. Charlamos con él y nos explica que ha sido una jornada muy complicada en la que tanto él como su principal adversario, Jon Rahm, se merecían la victoria. Además, recalca que en este deporte hay momentos muy emocionantes porque "hasta la última hora puede caer en cualquier lado".

Cabrera recuerda que, a pesar de lo que pueda parecer, los golfistas están mucho más nerviosos al principio que al final. "Cuando está acabando, estamos muy concentrados después de tantas horas", apunta.

John Ram es uno de los grandes golfistas de la historia, el número uno, pero Cabrera recalca que "no va a ganar todas las semanas" porque "esta le ha tocado a él, pero la siguiente a otro". Aun así, destaca que en este deporte "es más fácil ganar a los mejores jugadores a diferencia del tenis".

Cabrera manda su ánimo a los palmeros

El golfista señala que llevaba un año y medio jugando mal y fue mejorando, y es así como ha llegado a este torneo. "Pensaba que no le daba mal pero que me faltaba. Ahora he recuperado confianza y se lo debo al público porque me han animado y era el empujón que necesitaba".

Además, manda un mensaje de ánimo a los vecinos de La Palma y les dedica su victoria. "Siempre visto de azul, blanco y amarillo para que cuando gane un trofeo, poder dedicárselo", añade.