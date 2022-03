Pol Espargaró: "Hemos enseñado al mundo el potencial de Honda y que no solo Marc es capaz de luchar por ganar carreras"

LEER MÁS GP de Catar: Bastianini logra su primera victoria de MotoGP y Pol Espargaró acaba tercero

El piloto español de Repsol Honda Pol Espargaró ha terminado tercero en el GP de Catar en una carrera que ha dominado prácticamente de principio a fin pero un desgaste en los neumáticos a falta de cuatro vueltas le ha impedido liderar el podio.

"Ha sido increíble, he liderado parte de la carrera que esto no lo hacía desde hace mucho tiempo y quizás ese ha sido el error el ir desatado durante toda la carrera rodando tan rápido y al final lo he pagado muy caro con los neumáticos. Ellos usaban unos neumáticos un poco más duro que los míos", ha explicado en Radioestadio.

Aunque asegura que "no hay excusas" porque ha podido liderar la carrera durante 18 vueltas y le han enseñado al mundo "el potencial de Honda y que no solo Marc es capaz de luchar por ganar carreras. Eso es algo muy grande para el equipo", añade.

El catalán explica que "quizás con un neumático un poco más duro" hubiesen sido "más rápido" al final de la carrera. "Nos quedaremos con el quizás. Estábamos muy al límite con el duro, el medio delantero o el blando delantero y no sabíamos como iba a reaccionar, es evidente que lo más seguro era ir por el blando, íbamos a tener problemas pero iba a terminar la carrera", subraya.

Pero ahora ya está centrado en el próximo GP en Indonesia. "Ahora llegamos a Mandalika, un circuito que me gusta y allí ya es horario normal y podemos trabajar mucho más en ello", finaliza.