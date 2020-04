Juan Gómez-Jurado: "Ahora tendría que estar escribiendo, pero soy incapaz de concentrarme"

"No hay nada peor que un ser humano que se aprovecha de lo que está pasando", ha dicho Juan Gómez-Jurado. El escritor ha narrado en Radioestadio cómo vive el confinamiento.

Juan Gómez-Jurado afirma que no se concentra para escribir con todo lo que está ocurriendo: "Intento concentrarme una y otra vez, pero soy incapaz. Sin embargo, hay una panda de idiotas que están todavía en la política, y eso no me interesa. No quiero negatividad, ni de los que están cabreados por la vida no les da la razón, ni los que defienden a los otros porque dicen que lo están haciendo bien".

Además, comenta que ha dejado de hacer promoción de sus libros y critica la falta de empatía: "Me cabrea que no haya empatía. Hay mucha gente que lo está pasando muy jodido; hay que elevar la conversación, el ánimo y el espíritu para ser más fuertes".