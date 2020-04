Joaquín Parra, presidente del CD Badajoz: "No entiendo que clubes como el Barça hagan un ERTE"

El presidente del CD Badajoz ha asegurado en Radioestadio que ha venido con mucha ilusión al club y que va a intentar "hacer un equipo grande". Además, ha dicho que no hace un ERTE para así tener a sus jugadores "motivados": "Equipos como el Barcelona ya han cobrado derechos de televisión, publicidad... ¿Dónde está la pérdida de dinero? ".

Joaquín Parra ha comentado en Radioestadio que no entiende que clubes como el Barcelona hagan un ERTE con la actual situación: "Esos equipos ya han cobrado derechos de publicidad o televisión, no lo entiendo. Que me digan dónde está la pérdida de dinero".

Sobre el CD Badajoz, ha afirmado que llega con mucha ilusión al club y que su intención es "hacer un equipo grande" para subir de categoría: "Mi intención es subir a Segunda División y hacer un equipo para pelear por el ascenso a Primera".

Por ello, ha afirmado que Rubiales le ha dicho que la temporada se va a terminar "sí o sí": "Rubiales me ha dicho que se va a terminar sí o sí".

