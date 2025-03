El alcalde de Alfafar critica la situación cinco meses tras la dana: "Estamos en fase de emergencia prácticamente"

Falta muchísimo por hacer para que llegue la normalidad a la localidad valenciana de Alfafar. Su alcalde, Juan Ramón Adsuara, explica en el último tramo de Radioestadio que todavía se encuentran "en fase de emergencia prácticamente".

Este domingo se juega el partido de vuelta de cuartos de la UEFA Nations League entre España y Países Bajos en el Mestalla, estadio del CF Valencia. Y aunque este evento es positivo para la región, sobre todo a nivel turístico y económico, especialmente tras la tragedia de la DANA que afectó a decenas de municipios, los efectos se notan todavía en el día a día.

Así lo refleja Adsuara, quien asegura que aún no han comenzado a trabajar "con las infraestructuras". Alega que "muchísimos ascensores de las fincas no funcionan" y que no encuentran "solución por parte de los gobiernos".

Recuerda que "hay personas que llevan meses sin salir de casa porque tienen movilidad reducida. Prácticamente, no hemos comenzado la reconstrucción. Estamos como si fuéramos apagando fuegos todavía".