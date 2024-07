Vicente del Bosque: "Estamos al nivel de Alemania o mejor"

Este viernes la Selección Española disputa los cuartos de final de la Eurocopa frente a la selección anfitriona, Alemania. Para analizar la previa del partido se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche el exseleccionador nacional, Vicente del Bosque: "Hasta ahora España ha causado sensaciones y ha sido la mejor selección en todos los sentidos. Debemos tener muchas esperanzas del éxito final".

"Lo que más me gusta es que tienen las ideas muy claras", señala. España sueña con conquistar la cuarta Eurocopa de su historia, pero antes tendrá que enfrentarse a un rival histórico: "Antes Alemania era casi imbatible, pero ahora estamos al nivel o mejor que ellos".

Esta semana hay muchas declaraciones que han tomado parte de los periódicos y noticias deportivas como la del alemán Lehmann en las que tachaba a España como un equipo "juvenil, pequeño e inexperto" a lo que ha respondido Vicente: "A veces la juventud y la veteranía no es más que un estado. El que juega es porque es bueno".

Del Bosque ha destacado a los que son los nombres que han revolucionado esta selección: "Lamine y Nico son muy jóvenes pero ya con mucha experiencia". Sobre los extremos, hoy se han publicado unas declaraciones de Vicente en las que se refería a ellos como "dos inmigrantes" algo que ha creado mucha controversia: "Se que son españoles, me refería a su familia y seguramente me confundí".

"Me sabe mal que estemos viviendo esta situación con los inmigrantes, me gustaría que les ayudemos más. Nosotros mismo emigramos en otros tiempos", manifiesta. Además, aprovecha la ocasión para desmentir que haya dicho que "somos los máximos favoritos y que mañana ganamos seguro".

En cuanto a lo deportivo, Del Bosque ha analizado el papel de Luis de la Fuente y su estilo: "No nos extrañaría que mañana hubiera cambios porque él ha ido creando esos relevos". "En los últimos momentos siempre hay dudas, sería peligroso el entrenador que cree que lo sabe todo", asegura.

Vicente actualmente ostenta el cargo de Presidente de la Comisión de Supervisión de la RFEF: "No tengo ninguna ambición, estoy en una situación que si puedo ayudar eso haré". "Naturalmente que tuve dudas porque no quiero molestar a nadie y que me recuerden de la mejor manera posible, pero en este momento he pensado que podía echar una mano", concluye.