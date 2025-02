Valentí Sanjuan desafía los límites: 5 maratones en 5 continentes en 5 días en versión "low cost"

El deportista y creador de contenido Valentí Sanjuan se embarcará en un reto extremo: correrá 5 maratones en 5 días consecutivos, atravesando 5 continentes. Con una mochila a cuestas y sin apenas descanso entre vuelos comerciales, su aventura pasará por Tokyo, Honolulu, San Francisco, Johannesburgo y Barcelona. Su objetivo, además del tremendo reto deportivo, es el de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil junto a la Fundación "El Sueño de Vicky".

"Va a ser bastante duro. Creo que la parte del correr va a ser complicada, pero la tenemos preparada. Lo que le va a dar un plus de dificultad es dormir en los aviones, las escalas de 20 horas y el riesgo de retrasos y cancelaciones", explica Sanjuan sobre los desafíos logísticos que enfrenta.

El reto arranca el martes 18 de febrero en Tokyo, solo tres días después del Día Mundial Contra el Cáncer Infantil. Desde allí, iniciará una carrera contrarreloj en la que contará con apenas "ocho o nueve horas para aterrizar, pasar inmigración, correr un maratón y volver a despegar". La etapa más crítica será en Honolulu, donde solo tendrá 7 horas y 30 minutos antes del próximo vuelo. "Si logramos que en Hawaii todo vaya bien, luego ya será solo el reto físico de correr los cinco maratones".

El viaje no incluirá lujos. "No hay hoteles, no hay business. Vamos en turista, con una mochila en la que llevo unas zapatillas, una camiseta, unas mallas y lo justo para ir más o menos aseado", cuenta Sanjuan. El descanso se limitará a las horas de vuelo, donde intentará encontrar el mejor asiento disponible para estirar las piernas: "Voy a esperar al último en subir al avión a ver si puedo colarme en una fila de emergencia".

El punto final del desafío será Barcelona, ciudad donde Sanjuan quiere culminar su hazaña rodeada de amigos y familiares. "Siempre que he hecho retos locos, he querido terminar en casa. Cuando acabe, lo primero que haré será darme un baño con sales aromáticas y velas, como en 'American Beauty'", bromea.

Además de su faceta como deportista, Sanjuan busca generar conciencia a través del deporte y la aventura. "Mientras estamos vivos, estamos vivos y hay que estar vivos. No quiero llegar al final y pensar en todo lo que me hubiera gustado hacer", reflexiona. Su motivación es personal: "Mi madre quería viajar y no pudo. Me prometí que haría todo lo que ella no pudo vivir. Correr por cinco continentes es una forma de recordarla".