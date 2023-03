Toni Freixa: "Echo mucho de menos que desde el club se defienda con contundencia al FC Barcelona"

La Fiscalía ha terminado sus conclusiones sobre el 'Caso Negreira' y las presentará en un juzgado donde denunciará al FC Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos a José María Enriquez Negreira, según ha publicado El País. La denuncia se extiende al expresidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu y al propio José María Enriquez Negreíra. Las penas de este delito podrían ir de los 4 a 6 años de prisión tras la reforma del Código Penal.

"El Barça nunca ha tocado árbitros. Me extraña la debilidad del Barça ante los que están agrediendo la honestidad y los éxitos deportivos del club", asegura el ex directivo azulgrana Toni Freixa en Radioestadio noche.

"Yo he sido directivo del club y no sabía que esto existía. Me duele que se ponga en duda la honestidad con la que el Barça ganó muchos títulos, con el mejor jugador del mundo y con la base de la selección", añade y recalca que "las explicaciones las debe dar quién tenga conocimiento que deduzco que son los propios presidentes".

Unas explicaciones que él particularmente echa de menos: "Echo de menos explicaciones como socio que soy y necesito. También echo de menos que no se defienda al Barcelona y su honorabilidad como merece. Echo mucho de menos que desde el club se defienda con contundencia al FC Barcelona".

"Puede haber una contratación inadecuada y cantidades mucho mayores a lo que equivale un asesoramiento.. Pero de ahí a poner en duda la honestidad de los títulos que ha ganado el Barcelona, no", subraya Freixa.

"A muchos les gustaría que le quitasen todos los títulos al Barça pero eso no va a suceder. El Barça...mucha suerte con ciertas investigaciones, no estamos teniendo. Rosell estuvo dos años en prisión preventiva para luego ser declarado inocente", finaliza.