Tertulia: "Xavi es consciente de que el juego del equipo está a años luz de lo que le gustaría"

Analizamos la victoria del Barcelona en Mendizorroza y escuchamos a los protagonistas. Jordi Alba se muestra muy reivindicativo y dolido por las críticas en los últimos días: "Muchos aficionados creen que Xavi tiene que empezar a tocar a las vacas sagradas. Los tres que quedan de esas goleadas europeas son Piqué, Busquets y Jordi Alba. Quizá por ahí se entienda el tono reivindicativo del Barcelona"

Edu Pidal señala que por mucho que se apunte a los veteranos, deportivamente siguen siendo importantes: "Al final te pones a mirar y no hay mejor central en el Barça esta temporada que Piqué. En el lateral izquierdo nadie le come la tostada a Jordi Alba y Busquets sigue siendo titular pese a todo"

Escuchamos las palabras de De Jong en Movistar+ en las que asegura que no le gustó cuando se habló de orgullo tras la derrota ante el Real Madrid. El primero que felicitó a los jugadores y se mostró orgullosos fue Joan Laporta ¿Es un dardo hacia el presidente?

Y sobre el partido del Real Madrid preguntamos ¿Por qué al Real Madrid le cuesta sacar resultados ante equipos de media tabla hacia abajo? Misterchip señala que es porque el le cuesta jugar ante equipos en estático. Y los equipos con los que ha pinchado como Cádiz, Elche, Getafe, Espanyol.. no le permiten correr como sí ha pasado contra equipos como el Barcelona en la Supercopa.