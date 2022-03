Tertulia: ¿Ha sentenciado el Real Madrid LaLiga?

LEER MÁS El Real Madrid se lleva un caro triunfo ante el Mallorca

Empezamos escuchando las palabras de Raillo, en Movistar Plus. El jugador del Mallorca vio la amarilla tras una entrada a Rodrygo que ha terminado con el brasileño saliendo lesionado. Sin embargo, el defensa de los baleares ha asegurado que "ha sido falta de él (Rodrygo), toco balón primero. Si viste de blanco el criterio es diferente". Debatimos sobre esta acción y si Casemiro debió ver una amarilla que le hubiera impedido estar en el Clásico.

"Me han gustado Benzemá un clásico, y otro portentoso como Vinicius. La jugada del segundo gol es impresionante. Ha sido una jugada maravillosa dentro de una sucesión de jugadas maravillosas. Vinicius cada vez elige mejor. No es un salto de calidad lo de está temporada, es una salto triple", señala Santi Segurola.

Destacan en la tertulia la importancia de la victoria de hoy. "El Real Madrid puede perder el clásico, en el Pizjuán y en el Metropolitano y seguir dependiendo de sí mismo para ganar LaLiga". Debatimos sobre la situación que queda LaLiga, Segurola opina que "está sentenciada desde Navidad. No veo manera de que el Real Madrid pierda LaLiga. Es el que tiene más recursos, no tiene bajas, para mí este campeonato está decidido hace tiempo". En este sentido apunta Látigo Serrano que "el clásico no es trascendental. Creo que el Real Madrid ganará LaLiga pero con menos puntos de los que tiene ahora de ventaja".