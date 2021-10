Tertulia: ¿Es el momento para que Xavi acepte entrenar al Barça?

Edu García es el primero en reflexionar tras conocer la destitución de Koeman: "Me parece cutre hacerlo de noche. Si has tomado la decisión esperas a mañana y lo anuncias. Dicen que no quieren hacer las cosas en caliente y lo hacen".

Hablando del posible sustituto, Misterchip considera que no es el momento de que el candidato que más suena, Xavi, coja al equipo: "No creo que sea el momento de Xavi para coger el equipo con la plantilla que hay. Mejor esperar a que mejore la situación y que pueda tener mejores jugadores". No está de acuerdo Gerard López que opina que Xavi tiene que decir que sí.

Alfredo Martínez cree que Xavi tiene ventaja respecto a cualquier otro: "La diferencia es que Xavi tiene todo el crédito del mundo. Es el entrenador deseado por todos y se va a tener paciencia con él. Conoce la casa como nadie, el entorno como nadie y sabrá sacar provecho". Además señala Alfredo que ahora mismo la patata caliente la tiene Laporta porque al siguiente que se va a mirar es a él. Y añade una información: "La intención es que Sergi Barjuan, técnico del filial, se haga cargo del equipo hasta que se encuentre relevo. Las conversaciones con Xavi ya están iniciadas"

Santi Segurola opina que Xavi "no puede especular más con su llegada al Barcelona. Es un escudo para Laporta pero hay que preguntarse si un escudo es la mejor idea para un club como el Barça. Si esto arrolla a Xavi va a arrollar a Laporta".

En cuanto a la decisión, Gerard y Edu García creen que cualquier sustituto va a hacer que el equipo rinda mejor que como lo estaba haciendo a las órdenes de Ronald Koeman. En el vestuario no ha sorprendido ya que como cuenta Misterchip "el vestuario estaba convencido de que echaban a Koeman después de la derrota ante el Benfica".