Tertulia: ¿Está Ancelotti satisfecho con el final del partido contra el Rayo Vallecano?

El Real Madrid ha vencido al Rayo Vallecano 2-1 después de un partido muy reñido. Sin embargo, no ha sido la victoria que esperaban en el Real Madrid. Para Alberto, "no puede complicarse tanto un partido con 2-0 a favor", pero uno de los protagonistas ha sido Ancelotti, que, según Fernando Burgos, "posiblemente no esté satisfecho para nada con el final del partido".

Y uno de los momentos más comentados del partido es un posible penalti a Óscar Valentín, después que tras intentar chutar a sol, se encontró con una entrada de Camavinga. Desde el Rayo solicitaron el penalti al árbitro, pero este consideró que no se habían producido los factores para así calificarlo.

Xavi Hernández ya es oficialmente el nuevo entrenador del Barça. En una rueda de prensa ha afirmado que "el ADN del club es ganar, jugar bien y conseguir éxitos y resultados positivos". Además, ha apuntado que "tendrá que tomar decisiones que no gusten al jugador, pero tendrá empatía por lo vivido hace años".