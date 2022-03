Tertulia: dudas sobre Ancelotti ¿Cómo le afectará la mancha del Clásico?

Seguimos con el eco que ha dejado el clásico y la resaca del mismo. Látigo Serrano enfoca el asunto en que el resultado incluso fue lo mejor para el Real Madrid porque pudo ser una humillación histórica: "El problema no es que perder 0-4, es que pudo perder 0-8". Añade Susana GUasch el problema en la gestión de la plantilla: "En el momento que no está Benzemá lo que no puede ser es que haya media plantilla que no cuenta".

Desde el otro lado, Gerard López se queda con lo visible de la labor de Xavi Hernández: "Fue un Barça reconocible y ahí se ve el trabajo de Xavi. Es la confirmación de que el Barça ha acertado y que hay un proyecto".

"Tiene que ganar LaLiga con solvencia y si cae en la Champions a ver cómo lo hace", opina Susana Guasch. Látigo Serrano recuerda la anterior etapa de Carlo Ancelotti, "aquella vez Florentino decide despedirle en aquel 4-0 del Atleti en el Calderón. El día de Kevin Roldán. Hay partidos que marcan". Y añade que una derrota 0-4 ante el Barça le costó el puesto a Benítez y un 5-1 a Lopetegui.

"Karim fue el 80 por cien de la épica, garra y todo lo demás ante el PSG", cree Gerard López que lo compara a cuando faltaba Messi en la última época del Barça. Y debatimos sobre LaLiga y si está o no sentenciada. El pensamiento mayoritario es que si el Barcelona gana el partido aplazado ante el Rayo, tendrá sus opciones.