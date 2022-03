Tertulia: "El cholismo ha renacido en Old Trafford"

LEER MÁS El Atlético conquista Old Trafford y estará en cuartos de Champions

Con un cabezazo de Renan Lodi y una actuación de bloque, los del 'Cholo' eliminaron al United en Old Trafford y jugarán los cuartos de final de la Liga de Campeones (0-1). Antaño una sorpresa; ahora, la realidad. Debatimos sobre el encuentro y quién ha sido el MVP, la mayoría se decantan por Oblak que ha vuelto a tener una gran noche europea. También mención a Joao Felix y Griezmann por el trabajo defensivo que ha hecho.

Santi Segurola opina que lo de esta noche ha sido "un gran ejercicio colectivo del Atlético y es complicado distinguir a algún jugador. Un gran trabajo ante un equipo que está muy lejos de asustar a nadie. Si tengo que decantarme por algún jugador, diría Savic por el liderazgo defensivo".

Hablamos de las opciones de los equipos españoles en la competición. Segurola señala que "últimamente se tiende a infravalorar a la Liga española. Me alegra que sigan equipos españoles y se acabe esa flagelación respecto a la premier".

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, alabó el trabajo y el compromiso de su equipo y dijo que este grupo de jugadores "si hay una piscina se tira, que haya agua o no, no se sabe". El técnico argentino habló en la rueda de prensa de Old Trafford tras eliminar al Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Fue un partido muy estable, muy regular. Lo de destacar absolutamente es el trabajo colectivo. Fue fantástico. Para el club estar entre los ocho mejores es fantástico", dijo Simeone.

"Ponernos a hablar de uno solo no estaría bueno porque fue un esfuerzo general. El equipo sabía lo que tenía que hacer ante la recuperación de la pelota. Ellos son un equipo con muchísima individualidades. Son muy buenos, pero muy desordenados para generar una buena presión en la salida. El equipo lo logró y sufrió lo que hay que sufrir contra un Manchester United en casa en octavos de Champions".