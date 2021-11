Tertulia: "El caso de Xavi es como el de Zidane. Será muy respetado en el vestuario"

Debatimos sobre lo que se va a encontrar Xavi en el Barcelona. Gerard López considera que va a mejorar lo que tiene: "El equipo había tocado fondo futbolísticamente hablando. Estoy convencido que va a mejorar lo que hay. Faltan 25 partidos, no sé si peligra la Champions. Me parecería una salvajada que no entrara en Champions. Se tendría que hacer muy mal para no entrar"

En la misma línea apunta Enrique Ortego: "Xavi tiene el listón bajo, si va recuperando jugadores es fácil mejorar lo que ha hecho el Barça esta temporada. Una vez pasada la euforia, entiendo que Xavi estará preocupado". Alfredo Martínez considera que su gran tarea será recuperar el nivel de la plantilla: "El reto de Xavi es recuperar el mejor nivel de sus jugadores. Si recupera a Coutinho es de ser un auténtico malabarista"

"La sensación es que Xavi va a ser respetado por su experiencia como jugador y eso es muy importante. El caso de Xavi es como el de Zidane, es un futbolista que impone, muy respetado en el vestuario", apunta Gerard López. Ortego cree que los jugadores también tienen el reto de "adaptarse a la forma de jugar de Xavi. Tendrán que acoplarse a su idea y no Xavi a sus jugadores".

Xavi coge un vestuario sin Messi. ¿Hubiera aceptado Xavi si Messi hubiera seguido? Alfredo Martínez considera que sí y que hubiera sido un aliciente más. "Por mucho peso que tuviera, te resuelve la mitad de los partidos", opina. En la misma línea asegura Gerard López que el sí cree que Xavi rechazó al Barça anteriormente por no sentirse del todo preparado y eso ahora ha cambiado.