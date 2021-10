Tertulia: "Benzema y el vestuario del Real Madrid están convencidos de que va a ganar el Balón de Oro"

Tras la renovacion de Ansu, comentamos la operación. La realidad es que nunca quiso alejarse: "El padre de Ansu y el propio jugador dieron instrucciones a Mendes de que la única oferta que querían escuchar era la del Barça, no quería entrar en subastas". Ahora pendientes de otro jugador, puede haber lío, apunta Alfredo Martínez: "La renovación de Dembélé será un dolor de cabeza para el Barça"

Benzemá ha tenido día de juicios con el asunto Valbuena. Con el tema del balón de oro más en la mesa que nunca. Ojo a lo que apunta Susana Guasch: "Benzema y el vestuario del Real Madrid están convencidos de que va a ganar el Balón de Oro". Alfredo Martínez opina que "las distancias en el Balón de Oro se están acortando. Antes solo era Messi o Cristiano. Para mí, los tres finalistas son Messi, Benzemá y Lewandowski". Látigo Serrano cree que lo normal es que a partir del año que viene empiecen a disputarlo Mbappé y Haaland

Sobre el Real Madrid. Hablamos del papel de Hazard que parece regresará a la convocatoria. "Hazard en banda ahora está para jugar 20 minutos. Pero en San Siro le tuvo 45 minutos calentando y no jugó". Feliciano López rompe una lanza en favor del belga: "No me parece un jugador perdido ni mucho menos. Es un jugadorazo pero no ha podido jugar". Látigo Serrano apunta que le pareció intolerable que el año que el Real Madrid se gasta cien millones de euros en su fichaje llegue del verano con más de cinco kilos de sobrepeso.

La plantilla del Barcelona hizo una cena de conjura. Comentamos sobre ese tipo de cenas. Feliciano López apunta que como deportista es algo que viene siempre bien. "Yo en la Davis disfrutaba mucho de esas cenas con los compañeros"