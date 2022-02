Tertulia: "El Barça está capacitado para ser segundo en LaLiga"

Edu Pidal, Miguel Látigo Serrano, Susana Guasch, Gerard López y Alfredo Martínez analizan la actualidad deportiva marcado este lunes por los partidos de Champions del Villarreal y del Atlético de Madrid y la resaca de la última jornada de LaLiga, en especial los choques del Real Madrid y del Barça.

Los tertulianos coinciden de que el conjunto azulgrana "está mejorando" sensaciones con respecto a los primeros encuentros ligueros. Para Gerard López desde que llegó Xavi, el equipo está mejor físicamente. "Los jugadores aguanta el partido completo. Creo que le está haciendo bien al vestuario".

Además, resalta que el equipo culé va hacia arriba. "Habrá contratiempos pero ya se ve un Barça reconocible, más sólido. De los de arriba quien ves más titubeante es al Sevilla", subraya. Alfredo Martínez coincide con Gerard y va más allá, destacando que lo ve capacitado para ser segundo en LaLiga.

Para Látigo Serrano si competición doméstica empezara hoy con 0 puntos, el Real Madrid y Sevilla son los que transmitirían peores sensaciones. "El Atleti es una ruleta rusa y el Barça va creciendo", destaca.

"Asensio no es una persona indicada para hacer una reprimenda a la grada"

El gesto de Asensio tras marcar el primer gol del Real Madrid, pidiendo al público que no pitase y si animase, también fue tema de debate. Susana Guasch afirma que sobraba porque no es capitán ni tiene los galones para hacerlo. "No se entiende que la grada pite ni que Marco Asensio sea una persona indicada para hace una reprimenda a la grada”.

Edu Pidal, en cambio, no se mostró crítico con el gesto. “Para mí no es un reproche, es una petición. No es mucho más de lo que suele pedir el Cholo en el Metropolitano. Asensio no mandó callar, pidió que no pitasen”.

Látigo Serrano puso el énfasis en la afición. “Asensio tiene que empatizar con el tío que ayuda a pagar tu salario. Hay que entender que a la gente le cuesta mucho ahorrar para pagar la entrada o el abono”. Por su parte, Alfredo Martínez fue tajante: “Lo de mandar callar y decir que no piten le sobra”