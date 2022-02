Tertulia: "Si Ancelotti plantea igual el partido del Bernabéu, a partir del 30' es insostenible"

"Es una de esas noches que se nota el cambio generacional. Messi falla un penalti y Mbappé gana el partido en la última jugada. Ha sido devastador. Pero hemos visto un Real Madrid muy pequeño que no ha hecho nada por intentar ganar el partido. El madridismo estará asustado pero también para recibir a una estrella como él", señala Santi Segurola sobre su análisis del encuentro.

Edu Pidal se muestra también crítico con el planteamiento del conjunto blanco: "Para jugar así no hacía falta que estuviera Benzemá. No ha ido nunca para arriba". Por esa línea va Látigo Serrano que comenta que "Ancelotti ha quedado señaladísimo hoy". Añade Segurola que no es algo que sea novedoso en el Real Madrid de Ancelotti: "No es nuevo en el Real Madrid. Los equipos que le ponen un ritmo joven, el Madrid sufre muchísimo. Ha parecido un equipo viejo sostenido por dos centrales extraordinarios y el portero"

"El Real Madrid no puede jugar la vuelta como lo ha hecho hoy", se escucha en la tertulia, algo que no tiene tan claro Misterchip: "Yo me espero cualquier cosa porque si un equipo te deja correr es el PSG, lo de hoy valdría contra el City o el Bayern pero estaban tan atrás que no podía ni correr". A eso replica Edu García: "Si hace esto en el Bernabéu en el minuto 30 es insostenible".