Roberto Martínez, a si Mbappé tendría hueco en Bélgica: "No, porque juega en el perfil de Hazard, nuestro capitán"

LEER MÁS Mbappé derriba el muro de Courtois y pone en ventaja al PSG

"Un partido muy bueno a nivel defensivo con 90 minutos de calidad táctica defensiva de mucho nivel", señala Roberto Martínez, que entiende el partido defensivo del Real Madrid en función del contexto: "Hay que darle contexto a la eliminatoria. El PSG e ha ganado ese respeto. Parece una selección. No es normal ver al Real Madrid sin tirar a puerta pero sin la última acción hubiera sido un resultado muy favorable. Creo que el Real Madrid tendrá gran ventaja jugando delante de sus aficionados"

Tras la exhibición de Mbappé le cuestionamos si tendría hueco en Bélgica y no duda en su respuesta: "No, porque juega en el perfil de Eden Hazard y nuestro capitán es muy importante". Además comenta cómo ha visto el partido de Messi: "Era difícil que Messi tuvira influencia pero le he visto muy participativo. Le ha dado pausa y tiempo a su equipo. Se ha encontrado con un Thibaut Courtois a un gran nivel"

"He visto a Thibu en los últimos cuatro años y sin duda está a un gran nivel", subraya sobre la otra figura del partido.