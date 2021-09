Tertulia: "Ancelotti ha desordenado por completo al equipo con los cambios"

El debutante en Champions, Sheriff de Tiraspol asestó un golpe de realidad al Real Madrid tras imponerse por 2-1 en el regreso de la máxima competición a nivel de clubes al Santiago Bernabéu. Un partido donde los blancos fueron superiores pero pagaron caros sus errores defensivos y la falta de pegada, con 31 remates para un único gol de penalti.

"Es sorprendente la derrota porque de 100 partidos el Real Madrid gana 99. Aunque no reaccionó hasta que llegó el gol del Sheriff pero a partir de ahí crean suficientes ocasiones para haber empatado o ponerse por delante. En la segunda parte con más corazón que el juego también pudieron. Los cambios de Ancelotti metiendo a Valverde en una esquina y a Camavinga en otra, es para mirarlo", dice Enrique Ortego y resalta que no él no hubiese quitado a Hazard. "El Madrid necesitaba equilibrio y regate".

Edu Pidal coincide que Ancelotti no ha estado acertado con los cambios porque "desordenaron por completo" al conjunto blanco. "Las ocasiones llegan por abusones y porque son mejores. Algunas goleadas del Madrid como la de Mallorca hay que ponerlas en contexto. El Madrid no está a la altura de los grandes equipos europeos que disputan la Champions y lo vuelve a demostrar", añade.

Para Fernando Burgos, hay muchos jugadores del conjunto blanco que están mal. "Casemiro y Modric no están a su nivel y de Hazard seguimos sin poder destacar nada", a pesar de ello asegura que el Real Madrid está haciendo muchas cosas mejores que peores en este inicio de temporada. "El relevo de los jóvenes a los veteranos es buenísimo".

Baño del humildad al Real Madrid

"El partido y el resultado es la parábola del fútbol de la Superliga. En el fútbol el mérito cuenta. Ha sido un día histórico para el Sheriff, es importante que un equipo progrese y esto es el fútbol. La Superliga impide todo esto porque solo piensa en los fondos de capital y los bancos. Es la primera vez que juega fuera de su campo en la fase de grupo de la Champions", explica Segurola y resalta que esta derrota obliga al Real Madrid "a un baño de humildad, ha sido una noche desastrosa".

"No han jugado bien pero han tenido el gol a tiro muchas veces. El Real Madrid no está bien, defensivamente no para a los rivales. Todavía hay cosas que regular como por ejemplo Camavinga tiene primero que conocer el oficio y después ver donde jugar", añade.