Saúl Craviotto: "No me planteo ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles"

El Comité Olímpico Español (COE) ha premiado este miércoles a los medallistas de los pasados Juegos Olímpicos de París, en una ceremonia de homenaje a cada uno de los deportistas que nos hicieron subirnos a lo más alto del podio y en el que se han entregado distinciones especiales como 'Corazón de España 'al palista y bronce en París, Saúl Craviotto, y a la jugadora de bádminton y Premio Princesa de Asturias, Carolina Marín.

Saúl Craviotto se ha convertido en estos Juegos en el deportista español más laureado de la historia, sumando en su palmarés dos oros, dos platas y dos bronces olímpicos. Tras la celebración de la gala, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Cuido mucho mi alimentación y hago deporte todos los días. Me planteo ir al selectivo nacional que se celebra en abril y ver que pasa".

Craviotto ha cumplido 40 años y poniendo la vista en los próximos Juegos Olímpicos, dentro de 4 años, pone en duda su participación: "Ahí está, ya veremos. Tengo una edad que no me planteo ir a Los Ángeles me planteo más ir año a año. Se me hace un poco bola porque se el peaje que hay que pagar, prefiero ir a corto-medio plazo".

Su palmares y su carrera le avalan como uno de los deportistas más importantes de nuestro país, y le hace convertirse, para muchos, en el posible Premio Princesa de Asturias: "Es un premio internacional y hay grandísimos deportistas. Ojalá estar en las quinielas pero es muy complicado. Siempre he dicho que la cúspide de un deportista es ir a los Juegos Olímpicos, conseguir una medalla y ser abanderado de tu país, pero es verdad que como premio y colofón sería un Princesas de Asturias".

Actualmente, Saúl ocupa una agenda muy apretada a nivel profesional: negocios, inversiones, conferencias... Que le hacen viajar y pasar mucho tiempo fuera de casa: "Mi propósito para el año que viene es tener una relación más sana con el tiempo. Vivir más el presente y pasar más tiempo de calidad en casa".