Sarah Almagro, de sufrir amputaciones en todas las extremidades a ser campeona de Europa de surf

Meses después recibió la noticia de que le tenían que amputar y comienza una vida "obstáculo tras obstáculo". Reconoce que su vida "no es bonita" porque tiene muchas dificultades entre ellas un rechazo del trasplante de riñón.

Explica que ha tenido multitud de dificultades como la diálisis, las infecciones y ahora los fallos con las prótesis especialmente con las manos tanto que abre "las puertas con los codos por miedo a que se rompan y me vuelve una persona dependiente.

"Practicando surf siento que estoy en las mismas condiciones que todo el mundo. Siento libertad. La única situación heavy fue en el europeo que tras una ola de dos metros caí de la tabla y me hice daño en las cervicales", explica. El surf le ha ayudado en "la autoestima. Ver que puedo hacer lo que hacía antes. Distinto porque ahora lo hago tumbada".

De momento, no es deporte paralímpico. "Los Juegos en 2028 son en Los Ángeles, en 2032 en Australia que son cuna del surf. Pero no van por ahí los tiros". Sarah señala que ahora le conocen como "la tiktoker" por su actividad en las redes sociales. Reconoce que las miradas no le incomodan aunque hay "miradas y miradas. El otro día dos niñas se quedaron con la boca abierta pero son niñas y no se le puede pedir la madurez que a otras personas de 60 años".