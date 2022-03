Rulli: "Si estamos a nuestro nivel creo que podemos pasar"

El Villarreal afronta este miércoles, en Turín, un duelo de prestigio ante el Juventus, con los cuartos de final de la Liga de Campeones como claro objetivo tras la igualada a un gol del partido de ida en La Cerámica

El hecho de que los goles fuera de casa ya no tengan doble valor en el caso de empate final, hace que las opciones del Villarreal sean mayores en este partido, si bien el triunfo será necesario para pasar, bien sea en el tiempo reglamentario o desde la tanda de penaltis a la que se llegaría en caso de cualquier empate. Sería la tercera ocasión en la que el Villarreal accede a los cuartos de final de la máxima competición continental europea, ya que en las dos ocasiones en las que se vio en esta situación logró el pase a cuartos.

"Es una cita con la historia nuevamente. Mucha ilusión de nuestra parte también por cómo fue la ida. Creemos que si jugamos a nuestro mejor nivel podemos pasar la eliminatoria. Hay mucho en juego pero la ilusión hace que pierdas todo tipo de nervio y ansiedad", señala el portero de los amarillos, Gero Rulli.

Después de la Europa League del año pasado el listón está muy alto: "Sería único e inimaginable estar en la final de Champions. El año pasado me sentí tocado por Dios. Es difícil jugar una final ante el Manchester, más difícil llegar a penaltis y más que yo marque el último. Ni en el mejor guion hubiera salido de esta manera"

"El míster siempre nos dice que disfrutemos del camino. Compartir tiempo juntos en el viaje, estar con la gente del Villarreal que se desplace a Turín. No tenemos ninguna presión pero sí tenemos objetivos", reconoce.

Sobre su relación con Asenjo, subraya que es buena como la que ha tenido con todos los compañeros de portería: "Siempre intento llevarme lo mejor posible con mis compañeros de arco. No me puedo quejar en absoluto de mi relación con Sergio. Yo nunca hago lo que no me gusta que me hagan me toque o no me toque jugar".

"La Selección es un objetivo personal, una cuenta personal y cuando tenga la oportunidad no la quiero dejar escapar", finaliza.