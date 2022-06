Rikardo Barkala: "Por filosofía hay que intentar que los mejores jugadores vascos estén en el Athletic"

Rikardo Barkala, es uno de los tres candidatos a las elecciones del Athletic, viene del mundo de la política pero esto es muy diferente: "El impacto social de presentarse a las elecciones es tremendo. Te para la gente, te dicen cosas con buena intención, otros que cómo se me ocurre meterme en esto. Estoy en una posición en la que creo que puedo mejorar la situación del Athletic".

Se asegura que es una candidatura del PNV algo que no le molesta pero que desmiente: "Es una etiqueta que no tiene mucho sentido. No es cierto que una candidatura esté identificada con un partido de político. De ser así, la misma etiqueta u otra podrían tenerla otros candidatos. Hay gente de todas las sensibilidades tanto en la masa social como en mi propia candidatura"

"El Athletic debiera intentar que una de las sedes del mundial ibérico fuera San Mamés. Pero el Athletic no es el propietario del estadio", añade.

"Me queda decir dos nombres, el entrenador del primer equipo y el del Bilbao Athletic. Pero creo que lo más importante es que el socio sepa cuál es el proyecto a partir del 25 de junio. Ya hemos dado el nombre de Ramón Planes que es un fenómeno en el mundo de cantera. El entrenador tiene que estar alineado con esta forma de trabajar". En cuanto a nombres de entrenadores, el que más se le vincula es el de Pochettino, pero "es un entrenador con contrato en vigor por lo que no se le puede vincular con ninguna candidatura mientras lo tenga", señala.

"Si negocio con un entrenador siendo presidente negocias con certeza. Aquí tienes que implicar a una persona que se arriesgue y eso encarece la negociación", lamenta y reconoce que han hablado con jugadores que entran en la filosofía del club. "Por filosofía hay que intentar que todos los mejores jugadores vascos estén en el Athletic"