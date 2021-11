Rafa Mir sobre el próximo partido contra el Madrid: "Podemos plantarles cara y ganar"

LEER MÁS El Sevilla vence al Wolfsburgo y sigue su avance en la fase eliminatoria

En un duro partido, el Sevilla ha conseguido vencer al Wolfburgo 2-0. Charlamos con uno de los protagonistas de este triunfo, Rafa Mir, que ha marcado el segundo gol, que nos explica que esta victoria "ha tardado en llegar y es una pena porque habían hecho varios partidos muy buenos para conseguirlo".

"Seguimos vivos y llegamos al último partido solo dependiendo de nosotros mismos, así que podemos estar en la siguiente fase sin problemas", añade.

Mir no ha jugado hasta el final y destaca que se ha tratado a "algunos problemas de salud", aunque destaca que "espera no perderse el próximo del domingo con el Madrid". "He podido recuperarme y estoy ya pensando en ese partido", recalca.

Se muestra muy optimista y concluye: "Podemos plantarles cara y ganar".