El presidente de UD Los Llanos: "Hay historias desgarradoras de personas que lo han perdido todo"

Aarón Pedrianes, presidente de UD Los Llanos nos cuenta en directo cómo está viviendo la situación: "Cansados pero seguimos en el estadio. Ayudando a las personas que han decidido pasar la noche aquí, facilitando enseres y mantas para que tengan una noche más apacible". Allí está acudiendo gente que que no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer: "El estadio es un punto dónde recaudar información y se buscan soluciones para que las personas puedan pasar la noche. Aquí ahora hay entre 30-40 personas"

Aarón nos cuenta que lo mas duro es ver a gente que acaba de perder casi todo lo que tiene: "Son historias desgarradoras, muchas personas lo han perdido absolutamente todo, sus casas, sus pertencias. Hay casos de hermanos que han perdido las viviendas, familias que han perdido dos y tres casas"

Y en ese estadio se ve el volcán que no deja de atraer las miradas: "Desde el estadio miramos el volcán, es hipnótico. A la par que destructivo, tiene un aura que te hace que no puedas dejar de mirar. No nos acostumbramos todavía. Esperamos que no sea tan largo en el tiempo como otras situaciones así en la isla, solo nos queda adaptarnos"