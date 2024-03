Periodista brasileño: "La sociedad española es racista, pero es un racismo estructural"

El jugador se la selección brasileña y del Real Madrid, Vinícius Júnior, no aguanta más y este lunes ha roto a llorar al abordar el tema del racismo en la rueda de prensa previa al España-Brasil amistoso de este martes que se disputará en el Santiago Bernabéu.

Entre lágrimas, el brasileño ha insistido en que "solo" quiere "jugar al fútbol" y que "todo el mundo tenga una vida mejor". Además, ha confesado estar "muy triste" por cada episodio racista que sufre en los estadios y por los que cada vez tiene "menos voluntad de jugar" al fútbol.

"Es muy triste, con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo muchísimo no solo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, le costaba trabajar, escogían al blanco. He luchado mucho, lo he denunciado. Cada día me siento más tiste, estoy luchando por una causa para que en el futuro próximo no le suceda a nadie más", reconoció 'Vini' ante los medios.

El periodista brasileño, Gustavo Hoffmann, ha explicado en 'Radioestadio Noche' cómo se ve este tema en Brasil y da su punto de vista sobre el racismo en España.

"Es increíble la fuerza de 'Vini' para soportar lo que soporta y para llevar esta lucha, pero todo tiene un límite y hoy lo superó; la rueda de prensa de hoy fue muy fuerte. Sintió todo el peso de su lucha", asegura el periodista.

Sobre si España es o no un país racista, Hoffmann opina que, al igual que ocurre en Brasil, la sociedad española "sí es racista". "Es un racismo estructural y eso no significa que todos los españoles sean racistas. Es un racismo estructural, que es el que se ve en los estadios", concluye el periodista.