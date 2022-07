Pepe Reina: "No hay mejor sitio para terminar mi carrera"

El guardameta internacional español Pepe Reina regresa al Villarreal diecisiete años después de haber militado en este club, informaron fuentes de la entidad castellonense. Reina, de 39 años, llega al Villarreal tras haberse desvinculado del Lazio italiano, club con el que le restaba un año más de contrato y se compromete por una temporada.

Tras la salida de Sergio Asenjo, el Villarreal buscaba un portero veterano que pudiera competir con el titular en el último año, el argentino Gero Rulli, pero que a su vez no cortara la trayectoria de los jóvenes Iker Álvarez y Filip Jörgensen, que alternarán el primer equipo y el equipo filial.

"No hay mejor sitio para terminar mi carrera", reconoce el guardameta en Radioestadio noche. Pese a que ha podido volver a España durane su carrera considera que el momento era ahora para "volver a un sitio que me quieren muchísimo". Su intención es la de "disfrutar, ayudar a gente joven y se preparen más para llegar al primer equipo. Cuando llegue el final de temporada ya veré. No hay trampa ni cartón".

Una de las cosas que más le ilusionan en su vuelta es volver a compartir vestuario con su gran amigo Raúl Albiol del que dice que "está incluso mejor que cuando jugaba con él. Es bonito encontrar una cara amiga en el vestuario. Cuando nos juntábamos con las familias éramos tantos que era difícil organizarlo pero las risas estaban aseguradas".

"No nos cerramos puertas de nada, las competiciones del ko son un objetivo y competir por estar en puestos champions es el objetivo fundamental del club", reconoce Reina.

Además, llega la noticia el día que se cumplen doce años de la conquista del Mundial. Guarda recuerdos como "las tres camisetas de la final, el balón firmado por todos los jugadores, la réplica de la copa. Cada vez que lo veo me emociono. Aburriré a mis hijos, nietos y si Dios quiere bisnietos con esos recuerdos".

Reina llegó al Villarreal en la temporada 2002-2003 y vistió su camiseta dos años hasta ser traspasado al Liverpool al final de la 2004-2005. Con el club de La Plana disputó 147 partidos, lo que le convierte en el portero con más encuentros en la historia del Villarreal tras Sergio Asenjo y Diego López. El portero regresa al fútbol español tras su paso por el Liverpool, Nápoles, Bayern Múnich, Milan, Aston Villa y Lazio.