Pepe Mel: "Estoy seguro de que Dani Ceballos seguirá en el Real Madrid"

El entrenador Pepe Mel que en esotos momentos se encuentra sin equipo nos cuenta el proyecto en el que se está centrando en estos momentos: "Estoy documentándome porque estoy escribiendo una novela, el preludio de la guerra civil. Utilizo la escritura para evadirme del fútbol"

Pero sigue en contacto y al tanto del mundo del fútbol. Dirigió a Joaquín que acaba de anunciar su retirada: "Solo coincidí una temporada con Joaquín, le traje de vuelta al Betis cuando estaba en la Fiorentina. Es un futbolista extraordinario y como persona es que te alegra el día. Ha sido un buen ejemplo para los jóvenes. Para mí fue fantástico".

Otro futbolista que conoce bien es Dani Ceballos que sigue sin renovar con el Real Madrid: "Ceballos tiene una cosa muy importante y es que cree en sí mismo; sabe que en la posición que ocupa no vale con jugar bien al fútbol. Los minutos que tiene los aprovecha...estar por delante de Kroos y Modric es muy difícil. Estoy seguro de que seguirá en el Madrid".

Y se alegra mucho por un compañero: "Tengo mucho cariño a Mendilibar, ese tipo de entrenador que sabe lo que es la segunda B, que ha tenido que ir ascendiendo con sus equipos. Se merece lo que le está pasando, nadie le ha regalado nada".

"Fede es un chico encantador. Tenía un potencial enorme y ya se le veía que podía romper líneas con su zancada. Me parece un chico tan prudente y callado que no sé... pero en un campo de fútbol estamos a tantas pulsaciones que no sé..."