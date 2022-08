Pepe Castro: "El Sevilla no está aquí por casualidad. Vamos a hacer un buen campeonato"

El noruego Erling Haaland será el protagonista del grupo G de la Liga de Campeones, en el que ha quedado encuadrado el Sevilla junto al club en el que juega el delantero noruego desde este verano, el Manchester City, su antiguo equipo, el Borussia Dortmund, y un Copenhague que parece abocado a la última plaza

"Ha sido un grupo duro, pero hablar de Champions y que no sea grupo duro es difícil. El año pasado tuvimos un grupo benévolo y no nos sirvió. Difícil, pero el Sevilla no está aquí por casualidad. Va a ser muy competitivo y emocionante", señala Pepe Castro en Radioestadio noche y se muestra convencido de sus opciones: "Estoy convencido de que vamos a hacer un buen campeonato para pasar a cuartos. Nosotros también tenemos una buena plantilla"

El presidente vuelve a defender tajantemente la figura de Julen Lopetegui y asegura que sería una "locura dudar de Lopetegui en la jornada 2". Recuerda que el entrenador ha clasificado siempre al Sevilla para Champions siendo "campeón de los mortales" en Liga.

En cuanto al mercado, no lo ve cerrado todavía para su equipo. Reconoce que "el Sevilla siempre sigue trabajando" hasta que se cierre el mercado.