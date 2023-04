Pepe Castro: "No nos han convencido nada las explicaciones de Laporta"

El Sevilla y el Manchester United, dos campeones de la Liga Europa, se ven las caras este jueves en un duelo decisivo, la vuelta de los cuartos de final de la segunda competición europea, en busca de acercarse a un nuevo sueño para ganar un billete a las semifinales en una eliminatoria igualada tras el 2-2 de la ida.

El Sevilla afronta su torneo fetiche, en el que es el 'rey' como hexacampeón de la Copa de la UEFA/Liga Europa (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020), como el partido más ilusionante de una mala temporada

"Es un año malo, estamos mal, vamos mejorando mucho en estos momentos y estamos mirando para arriba Hay que hacer autocrítica, nos hemos equivocado en algunas cuestiones, el equipo no estaba asimilando el juego de Sampaoli", reconoce el presidente Pepe Castro que por eso buscó el cambio: "Tenemos una magnífica plantilla que está ordenando Mendilibar....jugando en campo contrario, tenemos que atacar...no jugar en nuestro campo".

"No nos queda otra que pelar por conseguir lo que no hemos podido hacer durante la temporada. Está todo el mundo en Sevilla con una ilusión tremenda y el espectáculo en el Sánchez Pizjuán va a ser mágico", añade.

El partido que llega después de una asamblea movida: "Ha sido una asamblea complicada por el tema arbitral. No estamos en contra de los árbitros pero sí del sistema arbitral. También hemos tratado el tema Negreira porque nos tiene en un sin sabor enorme. No nos han convencido nada las explicaciones de Laporta".

"Laporta dijo que esto lo hacen todos los clubes. Yo mismo le he dicho hoy que eso no lo hacen todos los clubes, no lo hace ninguno", aclara.

Y respecto al comunicado de los árbitros de muestra tajante: "No puedo estar a favor de este comunicado. Ahora no hay un equipo que hable que esté contento. Necesitamos un comité de árbitros independiente de Liga y RFEF. No por un capricho".