Pepe Castro: "El mérito es estar aquí dónde estamos solo dos equipos"

El presidente del Sevilla se muestra orgulloso de una nueva final europea para su equipo: "Solo dos equipos pueden ganarla y si no la gana el City ya sabemos quién la va a ganar. El Sevilla también tiene bajas. El estar aquí ya es un enorme mérito. El año pasado tuvimos una temporada irregular pero dos meses finales extraordinarios. Eliminamos a PSV, Fenerbahce, United, Juve y a la Roma en la final"

"Lo pasamos muy mal pero trajimos unos jugadores que mejoraron la plantilla y un entrenador que dio vida a ese equipo", añade.

"No somos el rey de la Europa League por casualidad. En la mente del sevillista está ganarla porque es el título que nos cambió y la que tenemos más posibilidades de ganar por nuestro nivel", dice sobre el título predilecto del club.

Las últimas informaciones apuntan a una oferta del Aston Villa de Monchi por Acuña: "No tengo constancia de una oferta en concreto. Mientras los mercados están abiertos hay conversaciones. Una cosa concreta no hay. Es un jugador campeón del mundo y los campeones tienen un precio. Cuando haya una oferta que entendamos por encima del valor que tiene, no nos temblará el pulso. Si no se paga su precio no saldrá"

"Con Bono igual. Hay conversaciones pero aseguro que no está vendido y que mañana está a las órdenes del entrenador para que juegue si así lo desea", comenta sobre el portero. Y cierra las puertas de llegada a Ramos: "Sergio es un gran jugador pero nosotros tenemos muy claro que en la planificación una de las idea es rejuvenecer el equipo y nunca ha sido opción".