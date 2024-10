Pau Cubarsí: "Le daría el Balón de Oro a Rodri"

Pau Cubarsí ha vuelto a recibir la llamada de Luis De la Fuente en este parón de selecciones después de quedarse a las puertas de ir convocado a la Eurocopa que España terminó levantando en Alemania. No fue a la Euro, pero sí a los Juegos Olímpicos de París, donde consiguió una histórica medalla de oro para nuestro deporte.

"Vine para dar el máximo e intentar entrar en la convocatoria (para la Eurocopa). No se dio porque a la selección van los mejores (...) Me tocó ir a los Juegos, que también hicimos un gran papel y nos traimos el Oro", cuenta en 'Radioestadio Noche'.

El joven central del Barça afronta su segunda temporada en el primer equipo culé y, en menos de un año, se ha convertido en uno de los fijos en el centro de la zaga. Debutó el pasado mes de enero ante Unionistas en Copa del Rey y desde entonces no ha dejado de jugar tanto con Xavi como con Flick.

"Xavi es una persona de diez, pude hablar con él cuando se fue y agradecerle (...) Flick vino desde el principio con la mentalidad de que quería ganar", explica sobre sus dos entrenadores en el primer equipo del Barça.

En su vuelta a la absoluta, el central llega con el objetivo de convencer a Luis De la Fuente para "venir el mayor número de veces posibles" y pide el Balón de Oro para Rodri. "Está entre Rodri, Carvajal o Vini, pero se lo daría a Rodri", reconoce.

A tan solo unos meses de alcanzar la mayoría de edad y en pleno 2º de Bachillerato, Cubarsí dice que quiere seguir estudiando algo relacionado con el marketing y que sus primeros recuerdos futbolísticos con el triplete del Barça de Luis Enrique y el Mundial 2018 de la selección española.

Dice no recordar haber visto en directo al Barça de Guardiola, aunque habla de Carles Puyol y Gerard Piqué como sus ídolos y referentes. "Del Barça de Guardiola me acuerdo más por los vídeos que he visto en internet que de haberlo visto en la tele", reconoce entre risas.