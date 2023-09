Pacheta: "Es un orgullo que un equipo como el Villarreal se fije en nosotros"

El nuevo entrenador del Villarreal José Rojo Martín 'Pacheta', dijo este lunes en su presentación que es "un gran orgullo" que el club castellonense apueste por él y le dé esta oportunidad tras la salida del equipo la pasada semana de Quique Setién.

"Las emociones son las que son y había más gente que periodistas ¿Por qué no?", dice el técnico bromeando por los aplausos tras su presentación en el estadio de La Cerámico. Reconoce que ha sido un primer día muy "intenso" y le ha dicho a los jugadores "lo buenos que son".

Una plantilla que se ajusta perfectamente a lo que quiere: "Me gusta casi todo. Son muy buenos. El año pasado fue quinto, es un equipo estable, saneado y es un orgullo que un equipo como este se fije en nosotros".

Alguno decía que su lastre es que no tiene experiencia en competición europea: "Tampoco teníamos experiencia en segunda y se adquiere rápido, tampoco la teníamos en primera y se adquiere rápido. Ahora en Europa la adquiriremos rápido". Es un caso particular porque ha salido de clubes como el Elche pese a conseguir el objetivo del ascenso: "Ha habido varias destituciones o no renovaciones que han sido duras. En el Elche fueron honestos porque el propietario me lo dijo cinco meses antes pero fue duro".

Cuenta cómo se gestó su llegada al Villarreal: "Nos reunimos el martes por la tarde y fue muy productivo, una reunión muy placentera y me dijeron que hasta viernes o sábado no iban a decidir. Fue una espera larga pero muy emocionante. El viernes por la tarde me llamó Roig".