¡Pablo Maffeo será el primer futbolista en activo que juegue en la Kings League!: "Quiero vivir la experiencia"

La Kings League de Gerard Pique hará historia este fin de semana con la participación por primera vez de un jugador de Primera División en activo. Durante estos días han creado un misterio en torno a la figura del nuevo participante con varias pistas: jugador en activo de Primera División, titular indiscutible y perteneciente a un equipo que ha ganado una Copa del Rey.

Pablo Maffeo será el protagonista del nuevo hito de esta liga, ya que hasta el momento habían pasado varios jugadores de renombre que jugaron en Primera pero nunca uno que estuviese en activo. El protagonista se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras el anuncio: "Soy una persona que normalmente estas ideas se me ocurren a mí pero esta vez es del club con la Kings League. Cuando salgo del partido con el Espanyol me reúne el club y una persona de la Kings y dije que si".

El domingo será el día en el que Maffeo participe y lo hará en el equipo del Kun Agüero: "Tiraré un penalti y algún minuto tendré pero obviamente con el mínimo riesgo posible. Pasar un buen rato y vivir la experiencia más que competir al 100% que eso lo hago en el club. Estoy más preocupado por mi grupo de amigos, que ya tienen preparado los memes, que por fallarlo".

Pablo reconoce que es un chico gracioso y bromista, por eso ha recordado el gesto que hizo cuando el Barcelona le ganó al Real Madrid en la final de la Supercopa de España: "Soy una persona que me salen las cosas en el momento, entiendo que después me caigan palos por todos lados pero yo me divierto y no me arrepiento de lo que hago. Mi carácter es así, no soy el tipo de persona que está tranquilo y quieto, le toco las narices hasta al míster".

Maffeo ha protagonizado en los últimos tiempos un pique con Vinicius, convirtiéndose en el foco de todos los enfrentamientos entre Mallorca y Real Madrid: "No nos conocemos pero si lo hiciéramos igual nos llevábamos bien y todo".

En cuanto al Mallorca, el equipo está en un gran momento, se sitúa como séptimo en la clasificación a tan solo 4 puntos del quinto puesto y con la oportunidad de luchar por competir en Europa la próxima temporada: "Nadie daba un duro por nosotros a principio de temporada pero ahí estamos. Para nosotros sería un sueño. Hay muy buen rollo en el vestuario y el míster está sabiendo llevarnos a cada uno de nosotros".