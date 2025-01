Pablo García se carga al juvenil de Arbeloa: "Me gusta hablar en el campo"

El Real Betis ha eliminado, con un contundente 6-1, al Real Madrid de Arbeloa en los octavos de la Copa del Rey, una derrota que deja muy tocado al equipo madrileño pero que le da alas al equipo andaluz que ha tenido un claro protagonista, Pablo García. El delantero ha anotado un póker para rematar su semana soñada.

El pasado sábado, frente al Mallorca, Pablo cumplía el sueño de debutar a los 18 años con el equipo de su vida en Primera División, el Real Betis Balompié. Un momento muy especial que ha querido compartir en los micrófonos de Radioestadio Noche: "Es un sueño cumplido porque cuando llegas al equipo de tu vida con 5 años en lo que piensas es en debutar y cuanto antes mejor. No tuve ningún tipo de miedo, estaba emocionado y tenía ganas de demostrar".

"En mi familia están muy felices, son los que me impulsan a seguir creciendo y mejorando. Han vivido esta semana con lágrimas de felicidad y euforia. El otro día mi madre se cayó por la escalera y se hizo una herida muy grande en el brazo pero creo que con la alegría de hoy se le han quitado todos los dolores", afirma.

Pablo valora el gran momento deportivo que está viviendo el Betis y se muestra con ganas de enfrentarse en cuartos de Copa al Atlético de Madrid: "Estamos ahora mismo en un momento muy bueno. Estoy muy contento y feliz, no solo por los goles, también por el trabajo y el compromiso que ha tenido el equipo. El equipo ha respondido como lo que es, una familia". "Ya hemos estado viendo como juega el Atleti y es otro equipazo al que nos va a costar mucho también", asegura.

"Desde hace unos años el club está creciendo mucho y está mejorando en muchos aspectos como la cantera. A mi me gusta más hablar en el campo, no doy las charlas. Estamos haciendo historia otra vez porque no se si alguna vez le hemos metido 6 goles al juvenil A del Real Madrid", concluye.