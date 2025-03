Oyarzabal tras el polémico arbitraje en Old Trafford: "La facilidad que tenía para pitar a favor de uno..."

La Real Sociedad no ha podido completar la gesta en Old Trafford, en un partido que se le ha hecho cuesta arriba debido a las decisiones arbitrales. Esto ha indignado al equipo txuri-urdin que han visto como le han pitado dos penaltis en contra y se ha quedado con uno menos, factores que han influido en el 4-1 final.

El capitán, Mikel Oyarzabal, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término de el encuentro para mostrar el malestar del equipo: "Creo que la amarilla que me saca es por pesado, en ningún momento le falto el respeto y le digo malas palabras. Que te echen de Europa nunca es fácil pero más cuando es de esta manera".

"El primer penalti para mi tampoco lo es pero si en directo te lo pita puedo pensar que el VAR no entre porque es uno de esos grises. El segundo penalti no hay por donde cogerlo. El tercer penalti es una barbaridad, que te tenga que venir un jugador del Manchester United a decirte que no es penalti", explica.

"Es más la sensación y las ganas que tenía y lo fácil que era pitar una cosa a favor de uno y lo difícil que era pitar otra cosa a favor de otro. Al final el penalti que me hacen a mi es el más claro viéndolo después. Cuando te meten el 2-1 de penalti y te expulsan a alguien de manera dudosa, es una forma muy fácil de cargarte el partido", concluye.