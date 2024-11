Osasuna se vuelca con los afectados de la DANA en Valencia: "La realidad está superando a la ficción"

En una situación de desgracia y necesidad como la que está viviendo Valencia, muchas son las instituciones que se vuelcan para intentar aportar un granito de arena y ayudar en todo lo posible a los damnificados por este terrible temporal que ha dejado daños irreparables.

Es el caso del Club Atlético Osasuna, que ha querido colaborar donando alimentos. Cuatro personas del equipo se han trasladado esta tarde a Valencia en furgoneta, entre ellos el director deportivo, Braulio Vázquez: "Cuando terminó el partido de Copa del Rey pensamos la forma en la que podíamos echar una mano. Nos pusimos en contacto con el Valencia y nos habló del banco de alimentos que tenía en Mestalla. Hablamos con nuestros patrocinadores y recaudamos 1100kg de comida".

Braulio conoce la situación de primera mano ya que tiene a muchos allegados viviendo en Valencia: "Toda mi familia vive ahí pero están bien aunque me he encontrado de todo, tengo amigos afectados, algunos incluso con familiares muertos. A una amiga le pilló en el coche, se salió para salvarse y su coche se lo llevó el agua". "La realidad está superando a la ficción. Es un caos absoluto. No entiendo que el ejército no haya venido antes", concluye.