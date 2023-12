Nil Moliner: "He escrito el disco desde mi lugar paraíso y la gente lo va a escuchar desde el suyo, es increíble"

Nil Moliner ha lanzado su tercer disco, 'Lugar Paraíso' con 14 canciones en las que se ha implicado emocionalmente y trata de hacer viajar a los lugares en los que es feliz. "Mi lugar paraíso tiene que tener la condición de estar con mi gente, la gente a la que quiero", confiesa el artista en Radioestadio noche.

Una de las cosas que hacen especial este disco es que tanto Nil como el que lo escucha van a sentir su propio lugar especial: "Al final el disco es ese lugar que tenemos dentro. Ese lugar desde donde soñamos, desde donde contamos la vida, vivimos, queremos, nos sentimos libres. Es desde donde he escrito el disco, desde mi lugar paraíso. Y la gente lo va a escuchar desde el suyo. Y eso va a ser increíble".

"Cuando escogí las las canciones que forman este disco Lugar Paraíso, escogí entre más de 50 canciones. Cuando estás en el coche, escuchándolas en el tren o en el avión, escuchando las maquetas que has hecho, al final hay muchas que las pasas. Y no es que sean malas o que no me gusten, porque al final las he hecho con el corazón, sino que en ese momento no te emocionan. Y para mí la música es totalmente emoción", explica sobre el proceso de elegir el repertorio del disco.

Una de las circunstancias a la que más se enfrenta un artista de su talla es que tenga que cantar muchas veces la misma canción allí dónde va. Hay quién ha confesado que termina aborreciendo una canción propia pero Nil no lo ve así: "Yo creo que la magia es como sentir esa canción real y no tomártelo como ok, tengo que volver a tocar y a cantar esta canción. Yo creo que al final es como volver al por qué escribiste esa canción y realmente cada vez que la tocas o cada vez que se habla de ella, pues emocionarte y pensar en desde dónde partió".

Como cualquier persona hay días que sale al escenario pero por dentro no está en un buen momento: "El día que te pilla, estás de bajón y te toca cantar esa canción y te vas a emocionar porque es una canción que duele. Llega el día con la misma canción pero pasado un año. Ya no duele tanto, pero entonces te emocionas porque miras al público y ves que esa canción entre dos personas es súper importante y lo estás viendo y estás viendo que para esas personas ese momento del concierto es esencial. Entonces te emociona, pero de distinta manera".

Después de un merecido descanso ahora empieza lo bueno de nuevo: "Tenemos muchas ganas de girar, que la gente nos está pidiendo muchísimo, de ir a los conciertos, que las entradas ya se están agotando y es y es algo que nos hace mucha ilusión, volver a la carretera, volver a hacer lo que más nos gusta, que es juntarme con la gente y hacer esos rituales, que es que son los conciertos".