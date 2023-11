Nico y Pablo, dos de las personas por las que corremos la 'Ponle Freno'

Pablo nos cuenta cómo empezó su nueva vida hace solo unos meses: "El 28 de enero de este año me atropellaron y desde entonces aquí estoy en Toledo. Me dejaron en silla de ruedas, es una lesión completa. He recuperado mi vida casi al cien por cien de lo que tenía. Por ahora, hasta que no avance esto no volveré a caminar".

"Tuve una cena en el centro de Madrid, ni bebí. Cogí la moto y a los 100 metros un VTC me arrolló. Estuve en coma unas semanas y al despertar me di cuenta que no podía mover las piernas", añade.

Nico, motero de toda la vida, cada año hacía una ruta por la Península. Volvían hacia Valencia para coger el barco a Baleares. Un coche se cruzó en su camino, se cayó y el chico de detrás le pasó por encima y sufre una lesión medular completa. "Me dijeron que no volvería a caminar porque mi lesión era irreversible. En ese momento pensé que era una película y no era real. Me tomó un tiempo bastante largo aceptarlo", reconoce. Se preguntó muchas veces poe qué a él: "No entendía, de cuatro afectados a mí me pasó eso y lo siguiente más grave fue un esguince".

Nos cuentan las dificultades a las que se enfrentan, Nico relata las dificultades económicas como adaptar una casa que se convierte en algo prohibitivo. Nos explican la importancia de su rehabilitación lo antes posible o cómo pueden enfrentarse a otros retos como sacarse el carnet de conducir. Pablo será un participante más de la carrera a la que irá con todos sus amigos.