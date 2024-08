Muriqi: "Creo que puedo sorprender y meter 20 goles"

Vedat Muriqi ha comenzado la Liga 2024/2025 convirtiéndose en protagonista gracias a su gol frente al Real Madrid en Son Moix. Un gol que valía un punto frente al vigente campeón y que le hace subir un escalón en los goleadores históricos del Mallorca, posicionándose con la misma cifra que Dani Güiza con 28 tantos, solo por detrás de Víctor Casadesús (37), Arango (45) y Samuel Eto'o (54).

El delantero se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar el comienzo liguero del Mallorca y su récord personal: "No podía empezar la temporada de mejor manera". "Nunca pensé cuando llegué poder ser mejor goleador de la historia del Mallorca pero si sigo metiendo goles así cada año puede pasar. Quiero superar a Eto'o, sería como un título para mí".

Un gol que llegó en el minuto 52 de partido para poner la tablas en el estreno liguero contra el gran rival a batir y que fue el culmen de una gran actuación de Muriqi: "Cuando finalizó el partido hablé con Arda Güler y les deseé mucha suerte". "Carvajal vino a decirme que había hecho muy buen partido. Es un orgullo, me siento honorable de escuchar esas palabras de un jugador que en tres meses tiene tres copas".

Desde el 2022, que aterrizó en la Liga española, 'el pirata' se ha sentido muy arropado por la afición mallorquina: "Cuando tenía una mala época sin marcar goles la afición no cambiaba. No solo me quieren cuando marco a Madrid o Barcelona, lo hacen siempre porque saben que estoy peleando y luchando para este equipo".

El delantero ha analizado el comienzo de temporada de su equipo a los mandos del nuevo técnico bermellón, Jagoba Arrasate: "Si funcionamos bien como quiere el mister con su sistema de juego, yo creo que puedo sorprender a la gente y meter 20 goles durante la temporada".

El próximo encuentro del Mallorca en el Sadar visitando a Osasuna será la vuelta de Arrasate a su antigua casa: "Me preguntó si había marcado alguna vez en el Sadar y le dije que no, él me respondió que veríamos esta semana. Creo que está feliz conmigo".