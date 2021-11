Miquel Montoro: "¿Una play? A mí me tienen que regalar un tractor, aunque con un embutido me conformo"

Miquel Montoro es toda una estrella de Internet. Su famosa frase de "ostia pilotes" al ver que su madre le había preparado su plato preferido le lanzó al estrellato y desde entonces hemos conocido la cara más divertida y campechana del joven 'youtuber'. Sin embargo, la vida Miquel, de 15 años, no siempre fue fácil y ahora en un vídeo para la campaña de la Liga ABC 'Actuamos contra el bullying' el joven ha confesado que sufrió acoso escolar en su infancia.

"Yo siempre he estado grasito, gordito. Se reían de mí por ser como yo era", comienza relatando en su discurso contra el bullying. Miquel explica que el acoso que sufrió se debió en parte a que no compartía las mismas aficiones que sus compañeros: "A mi las Play nunca me han gustado, yo siempre he sido de campo".

"¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo. Yo siempre he dicho que el que se está riendo de ti es un cobarde, porque tiene que hacer eso para ser más que tú", aseguraba. Pasa por Radioestadio noche y nos cuenta sus impresiones tras el viral vídeo: "Me sale dar las gracias a todos. Se pusieron en contacto mi madre, la sargenta superior, y nada lo grabamos en mi cas. No hago nada sin que mi familia esté al tanto".

"Sufrí cuatro años de acoso. Por ser una persona con sobrepeso. A mí me gusta mucho comer y se metían con eso. Desde el colegio solo hubo apoyo de dos maestras. Fue en casa mis familiares y amigos los que me ayudaron a superar esto. Lo pasas mal sí, es algo que te queda para toda la vida", se sincera Miquel que encontró también en el campo y los animales una vía de escape.

Sobre los que le hacían bullying confiesa que "se han acercado pero personas que son capaces de reírse de una persona durante cuatro años, no merecen la pena. Es mejor apartarles. Yo ahora tengo una vida impresionante. El campo te reanima". Dice que no es muy de videoconsolas: "A un niño normal le puedes apañar con una play, a mí me tienes que regalar un tractor. Aunque con un buen embutido me conformo".

Además se sincera: "Ligar no ligo, solo me piden fotos. Soy joven, ya habrá tiempo". En cuanto a los deportes, entusiasmado, confiesa que le gusta practicar todos, otra cosa es "que sea bueno o no. Me quedo con la hípica pero con mi burro. Vive mejor que yo, mi madre le quiere más a él que a mí".