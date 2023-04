Mendilibar: "43000 personas no han parado de animar, súper ilusionadas. Se ha rebosado todo"

El Sevilla goleó por 3-0 a un 'gigante' como el Manchester United, con un doblete del marroquí Youssef En-Nesyri y un tanto del francés Loïc Badé, recuperó su magia en la Liga Europa, su torneo fetiche y del que es el 'rey', con seis títulos; y pasó con brillantez a las semifinales en un partido redondo y en el que fue muy superior a un conjunto inglés atascado y ampliamente superado.

José Luis Mendilibar pasa por Radioestadio noche: "Hemos jugado cinco partidos. Lo que bien empieza bien acaba y espero que esto siga así. Hemos eliminado a un equipo súper difícil. Allí empatamos con goles de carambola. Hoy aquí hemos empezado muy bien, apretándoles arriba y no dejándoles hacer su juego. Arriba hemos estado acertados y hemos podido pasar", señala.

Confiesa que nunca había vivido un ambiente así con tantos aficionados: "Con 43.000 personas ilusionadas y animando en todo momento es la primera vez que lo veo. Este año con la temporada tan justita les ilusionamos en Manchester y hoy se ha rebosado todo".

"Vengo aquí, doy mis ideas y los jugadores tienen que aceptarlas. Las maravillas si hay que hacerlas, en área contraria. Tenemos futbolistas con una calidad excepcional y si creen en lo que hacen espero que puedan seguir soñando esta temporada", reflexiona el entrenador.

Mendilibar rompe una lanza por la labor de los técnicos en los equipos que no son grandes: "Los premios siempre se dan a los que ganan grandes torneos. El que entrena a un equipo pequeño está puesto por el ayuntamiento. Hay que llegar a estos equipos para que en un momento dado puedan verte. Yo si he llegado aquí es por mi historia anterior. No me ha tocado en una tómbola".

Y ahora la Juventus: "Primero allí, luego aquí... Antes varios partidos de Liga importantes. Espero que lo que hoy hemos hecho anime al público"

"No hay posibilidad de feria. El jueves jugamos en Bilbao. Podremos pasar, estar un rato y a casa", finaliza.