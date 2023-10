María, la joven aficionada del Atlético: "Hoy he ido al hospital con la camiseta que me regaló Morata"

La jornada nos dejó una imagen preciosa. María conoció a su ídolo, Álvaro Morata tras el encuentro ante el Alavés. María, de 11 años, lucha contra el cáncer y el fútbol es una de las cosas que más fuerza le da.

"Soy colchonera a tope", confiesa entre risas y con la ilusión de lo que le ha pasado este domingo: "Hoy he empezado el décimo ciclo de quimioterapia y he ido al hospital con la camiseta de Morata". El encuentro fue muy especial: "Estaba muy emocionada al tener delante a uno de mis ídolos, a Morata, no lo sabía, fue una sorpresa. Morata me dijo que era una auténtica luchadora, que siguiese luchando".

Conoció a más jugadores del club rojiblanco como Hermoso, Koke o Griezmann. El francés le prometió dedicarle el próximo gol haciendo el gesto de una M. Su hermana mayor, Lucía, es uno de sus mayores apoyos. Nos cuenta que María "estaba muy ilusionada" y que el Cholo les dijo que "luchara partido a partido" y recalca que los futbolistas del Atlético además de ser grandes profesionales demostraron ser "excelentes personas".