María Caamaño: "Todos los sueños se cumplen"

España está de fiesta por la celebración de la cuarta Eurocopa de nuestra selección. Este lunes nuestro equipo recorrió las calles de Madrid hasta llegar al Ayuntamiento para celebrar esta gesta histórica, en una fiesta llena de grandes y emotivos momentos como el que fue ver sobre el escenario a la pequeña María.

Con 12 años, María Caamaño es conocida en el mundo del fútbol por su gran afición a este deporte y más concretamente al Atlético de Madrid. Desde hace varios años lucha contra la grave enfermedad del Sarcoma de Edwin, a la que hace frente con su pasión al fútbol. Gracias a los jugadores de la selección ha vivido un momento para el recuerdo y se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para revivirlo: "Fue impresionante".

María iba a vivir la celebración como una aficionada más pero Alex Baena tenía otros planes para ella: "La mañana del lunes, el día de la celebración, íbamos en el coche de camino a Madrid y estaba hablando con Baena para vernos. Cuando bajaron del autobús me hice la foto con Morata, Pedri, Ferran y cuando bajó Alex me dijo que saliera con él al escenario".

Todos éramos conocedores de que Morata es el ídolo de María pero no sabíamos esa gran relación que mantiene con el jugador del Villarreal, Alex Baena: "Lo conozco de cuando vino a jugar el Villarreal contra el Guijuelo en los partidos de Copa del Rey. Es una persona 10".

María protagonizó un momento que nunca olvidará en su vida. Pudo estar en el escenario, hablarle al público e incluso levantar la copa, que entre risas nos asegura que "pesaba mucho". "Era impresionante, parecía que no acababa la gente", afirma. También se le vio bailar mucho con el gran ídolo de esta Eurocopa, Cucurella: "Me sorprendió mucho y además, me enseñó la canción".

Dos días antes de la final de la Eurocopa, terminó su tratamiento contra la enfermedad y asegura que lo que ha vivido ha sido un "subidón para ella". "Ahora mismo me encuentro muy bien. Le diría a los demás niños que viven algo parecido que al final todos los sueños se cumplen", concluye.