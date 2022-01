Marc López: "Con Rafa siempre crees en el milagro"

Rafa Nadal evitó, a pesar de sus problemas físicos, la remontada del canadiense Denis Shapovalov para estar en las semifinales del Abierto de Australia.

Marc López, entrenador del tenista, nos cuenta en Radioestadio Noche que ahora sabe lo que se sufre en la grada como entrenador. "Por suerte salió bien y cuando el final es bueno, todo es diferente" nos cuenta.

Con Rafa siempre crees en el milagro

Nos cuenta que Rafa Nadal estaba muy cansado después del partido pero muy contento y que espera que haya descansado bien. "Ahora por suerte tenemos dos días de descanso" asegura. Nos cuenta que en el partido sabía que el tenista tenía problemas, pero que en ningún momento pensó que iba a retirar, pero sí de que no podía más. "Pero no sé si es que yo soy optimista porque he visto muchas veces que Rafa se rehace" asegura.