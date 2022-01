Nadal responde a Shapovalov: "Se ha equivocado"

LEER MÁS Nadal ya está en semifinales del Open de Australia tras superar a Shapovalov

"Es injusto ver las veces que Nadal se sale con la suya en esto. Claro que recibe un trato preferente. No solo juegas contra él, también compites contra el juez de silla. Por supuesto que le digo algo al árbitro. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto", ha asegurado el canadiense tras el partido.

La polémica vino cuando Shapovalov se quejó al juez de silla al considerar que Nadal estaba tardando mucho en regresar a pista tras tener que ir al baño y recibir atención médica. Unas palabras del tenista canadiense que han tenido pronta respuesta de Nadal.

"Creo que se ha equivocado. Es lógico que después de un partido así esté frustrado. Pero se dará cuenta con el paso de las horas de que se equivoca. Las reglas son iguales para todos. Cuando vamos al baño hay un reloj que nos marca el tiempo, así que se equivoca" sentenció el tenista español.

Nadal logra una victoria muy sufrida

Tras ese duro partido que se fue al quinto set, Rafa Nadal reconocía que había sufrido un golpe de calor que había mermado su rendimiento: "Se me ha cerrado el estómago, estaba mareado y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración. No podía luchar al resto, tenía que guardar energía para sacar. Ha sido un ejercicio de supervivencia".

"Aunque físicamente no estaba bien, mentalmente he conseguido apreciar la oportunidad que tenía de meterme en semifinales. He sufrido mucho estos meses, significaba mucho estar aquí. He hecho el break y luego tenía que aguantar como fuera" ha añadido el tenista español.