Marc Cucurella: "Rodri lo controla todo. Ahora el City no lo tiene y no para de perder partidos"

Marc Cucurella se ha convertido en apenas unos meses en uno de los futbolistas más importantes de la selección española de Luis De la Fuente. El lateral del Chelsea llegó a la Eurocopa tras la lesión de Gayá y, cuando todos esperábamos que el titular fuera Grimaldo, le pasó por la izquierda y se convirtió en uno de los ídolos de 'La Roja'.

Divertido, alegre y viral gracias a una canción que toda España ha cantado durante el pasado verano, Cucurella es ya uno de los futbolistas más queridos de la selección y así se lo hacen saber los aficionados. "El fútbol está cambiando porque antes a la gente les gustaban los que regateaban y marcaban y ahora a muchos les gusta mi estilo (...) Soy un chico que lo intenta dar todo en el campo y creo que eso hace que mucha gente se vea reflejada por cómo es su vida o cómo son en el trabajo", explica en Radioestadio Noche.

Su irrupción en la selección fue brutal. Ya estuvo en la convocatoria de marzo, pero todas las miradas estaban puestas en otros dos laterales zurdos de cara al torneo en Alemania. Su temporada fue de menos a más hasta que terminó asistiendo a Oyarzabal en el gol decisivo en el Olympiastadion de Berlín.

"Yo estaba muy bien en el Chelsea y Gayá no terminaba de recuperarse del todo de su lesión, se tienen que juntar muchos factores para estar en una Eurocopa (...) No fue un año fácil porque estuve tres meses lesionado y al final se cerraba un ciclo de mucho trabajo y sufrimiento con esa llamada para la Eurocopa", recuerda.

La final, además, la ganó nada menos que a Inglaterra, el país donde juega y de donde tiene tantos compañeros en el club. "No podía perder esa final, no habría podido entrar ni en el vestuario ni en las instalaciones", reconoce entre risas.

Allí, en Londres, tuvo un arranque difícil cuando llegó en 2022 con la etiqueta de defensa más caro del momento. "Fueron unos meses duros, pero al final de todo se aprende. Ahora estoy en un momento muy bueno y la afición me apoya mucho", explica el lateral que no descarta en el futuro volver a LaLiga. "Ahora estoy muy bien en Londres. La familia se ha adaptado muy bien y el club parece que empieza a funcionar. En un futuro me gustaría volver a España".

Y sin salir de Inglaterra se deshace en elogios hacia su compañero en la selección y reciente Balón de Oro, el futbolista del Manchester City, Rodri Hernández. Explica que si hubiera podido votar le habría votado a él como favorito, seguido de Carvajal y Vinicius. "La gente no sabe lo que tiene hasta que no está. Te pones a entrenar con Rodri y es que lo controla todo. Ahora el City no lo tiene y no para de perder partidos", explica.

Pero hasta llegar al Chelsea, su carrera estuvo llena de saltos entre distintas ciudades y equipos. De la cantera del Barça al Eibar, de allí a Getafe y de allí a Inglaterra.

Cucurella le tiene un cariño especial a Mendilibar, el primer entrenador que apostó por él en Primera División. "Creo que mucho de donde estoy se lo debo a él", reconoce. Y es que en aquel Eibar fue donde vimos por primera vez al auténtico futbolista que a lo largo de los años ha demostrado ser. Mención especial merece aquella victoria por 3-0 ante el Real Madrid en Ipurúa.

También se moja sobre el calendario, uno de los debates recurrentes en el mundo del fútbol durante los últimos meses. "Yo siempre hago la broma de que si todo va bien hasta el verano de 2027 no tengo vacaciones", dice entre risas. Pero poniéndose más serio habla de que hay muchos partidos y no hay apenas tiempo de descanso. "Rodri y Carvajal, por ejemplo, llevan cinco, siete o diez años jugando entre 50 y 60 partidos. Al final al cuerpo le va pasando factura", explica.